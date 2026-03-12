Путин зарабатывает на войне в Иране: РФ получает миллиарды, которых хватит на тысячи дронов каждый день

Российская нефть / © Associated Press

Кремлевский диктатор Путин обогащается на фоне атак США и Израиля на Иран, направляя миллиардные нефтяные доходы на финансирование своей «кровавой» армии для ударов по Украине. Пока администрация Трампа рассматривает возможность ослабления санкций против российской нефти, чтобы стабилизировать цены на мировом рынке, Кремль активно подсчитывает сверхдоходы от энергоресурсов.

Об этом пишет издание The Sun.

Согласно новому анализу Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), Россия сейчас зарабатывает полмиллиарда долларов в день от экспорта энергоносителей — это на 14% выше февральских показателей. По подсчетам экспертов, этой суммы достаточно, чтобы покупать около 17 000 иранских дронов Shahed ежесуточно — оружия, которое уже повлекло сотни смертей и масштабные разрушения в Украине.

Геополитика ископаемого топлива

Александр Кирк, специалист по санкциям организации Urgewald, отмечает, что это «реальность геополитики ископаемого топлива».

«Когда на рынках царит паника, авторитарные экспортеры набивают карманы. Менее чем через две недели Россия заработала около 6 миллиардов фунтов стерлингов на экспорте, и эти деньги в конце концов подпитывают ее военную машину», — отмечает он.

По словам эксперта, ослабление санкций сейчас не стабилизирует рынки, а лишь позволит России продавать ту же нефть по более высокой цене. Благодаря санкциям США ранее российская нефть продавалась со значительным дисконтом, но любое смягчение ограничений ликвидирует этот разрыв и подарит Кремлю миллиардные доходы именно в тот момент, когда санкционное давление начало ощутимо действовать.

Конфликт на Ближнем Востоке как «золотая жила» для Кремля

Ситуация обострилась из-за атак на Ормузский пролив — стратегический путь, через который проходит около пятой части мировой нефти. После заявлений иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о намерении перекрыть поставки, цены на нефть резко выросли, что сыграло на руку России.

Исаак Леви из CREA подчеркивает, что РФ извлекает огромную выгоду: «Россия выигрывает от конфликта вокруг Ирана, поскольку продает растущие объемы нефти по более высоким ценам. Ситуация усугубляется еще и тем, что США объявили о предоставлении исключений из санкций для „Роснефти“ и „Лукойла“, что позволяет Индии напрямую импортировать нефть из этих подсанкционных компаний».

Выбор Запада: стабильность или безопасность

Несмотря на то, что ЕС пытается отказаться от российских энергоносителей, этот процесс остается медленным и болезненным. Между тем, Путин активно предлагает европейским потребителям вернуться к сотрудничеству.

Эксперты Urgewald предупреждают: правительства западных стран предстали перед выбором — держать оборону или показать Кремлю, что из-за высоких цен на энергию Запад «всегда найдет причину отступить».

«Такой выбор не только продолжит страдания украинцев, он подорвет безопасность всей Европы. Роль санкций в том, чтобы истощить военную казну России и уменьшить ее способность финансировать полномасштабное вторжение», — подытожил Кирк.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило о рекордном высвобождении 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов 32 стран-членов, чтобы попытаться стабилизировать рынок. Великобритания уже заявила, что выделит из своих хранилищ 13,5 миллиона баррелей.

Война в Иране идет на пользу Кремлю — последние новости

Военная операция США и Израиля против Ирана стала неожиданным подарком для Кремля. Из-за блокирования Ормузского пролива, являющегося главной артерией мировой нефтяной торговли, цена российской нефти резко возросла, превысив показатель, заложенный в бюджете государства-агрессоры. С начала американо-израильских ударов по Ирану она подскочила на 82%.

В понедельник, 9 марта, цена нефти Urals — главной экспортной марки российских нефтяников — впервые с лета 2023 года поднималась выше $75 за баррель.

В среду, 11 марта, цены Urals опустились до $62 по котировкам на мировых нефтяных рынках после того, как стало известно, что страны G7 готовятся вылить на рынок 400 миллионов баррелей из стратегических резервов «черного золота».

Однако российская нефть все еще стоит на 40% дороже, чем до начала иранской войны, и впервые за 15 месяцев превышает заложенный в бюджет уровень $59 за баррель.

Основным расчетом Кремля эскалация и затягивание конфликта на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад руководителя Главного управления разведки (ГУР) Олега Иващенко.

По словам президента, Москва планирует воспользоваться возможной продолжительной военной операцией США в регионе, чтобы отвлечь мир от войны в Украине.