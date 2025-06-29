Путин засекречивает экономику: что скрывает Кремль под видом "государственной безопасности"

Путин засекречивает экономику. / © Getty Images

Реклама

Президент России Владимир Путин подписал указ, значительно расширяющий перечень сведений, которые могут быть классифицированы как государственная тайна. Новые ограничения затронут сферы внешней политики, международной торговли, экономики, науки и мобилизационной подготовки, что позволит Кремлю еще жестче контролировать информационное пространство на фоне затяжной войны против Украины.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Документ опубликован на официальном портале российского правительства. Согласно ему, любое распространение подобной информации без санкции власти может считаться угрозой национальной безопасности и наказываться лишением свободы до восьми лет.

Реклама

По оценке российского аналитика Андрея Солдатова, новый указ – это "уничтожение экспертизы российской экономики, основанной на фактах и статистике". По его мнению, засекречивание информации о мобилизации является скорее ответом на атаки украинских дронов и касается, в частности, данных о бункерах и подземных маршрутах эвакуации правительства, а не подготовки к новой волне призыва.

Россия уже прекратила публиковать значительную часть официальной статистики после начала полномасштабного вторжения, включая бюджетные расходы, уровень добычи нефти и даже потери на фронте. Любая информация о людских или материальных последствиях войны постепенно вытесняется из публичного пространства.

С начала вторжения в Украину Кремль применяет все более жесткие механизмы подавления инакомыслия. После введения закона о "фейках" против армии к длительным тюремным срокам приговаривали журналистов, активистов и даже тех, кто просто поддерживал критические публикации в соцсетях. Новые правила открывают путь к дальнейшим репрессиям — теперь уже не только за слова, но и анализ или попытки понять, что происходит в самой России.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что попытки стран Запада похоронить экономику государства-агрессорки будут неудачными. Он заявил, что Запад "скоро сдохнет".

Реклама