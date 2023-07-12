"Путин завершает "СВО" и выводит войска": украинские кибервойска запустили экстренное "обращение" к россиянам

На "Авторадио Курск 106.7" в Теткино Курской области в экстренном выпуске новостей вышло "обращение" от украинских киберпартизан, в котором говорилось о прекращении так называемой "СВО", то есть войны, и выводе российских войск из Украины.

Видео распространяется в социальных сетях.

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"Мы прерываем наш эфир из-за срочного обращения. Сегодня (12 июля — ред.) президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении "СВО" на территории Украины, вывидении российских войск из зоны проведения "СВО", а также создании демилитаризованной зоны у приграничных с Украиной в областях РФ", — сказано в сообщении.

Киберпартизаны максимально реалистично воспроизвели "обращение" Путина, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента-диктатора РФ Дмитрия Пескова.

"Также, по словам Пескова, сегодня в 22:00 по московскому времени состоится экстренное обращение президента к народу РФ. Подробности слушайте в нашем следующем выпуске новостей", — так завершилось "обращение" к россиянам.

"Путин прекращает "СВО": украинские киберпартизаны по радио запустили срочное "обращение" к россиянам

Напомним, в конце июня в российском Курске прогремели взрывы. Об этом сообщили очевидцы в местных социальных сетях. Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил об атаке на город и якобы российские военные сбили враждебное БПЛА.

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