Путин заявил, что ЧВК "Вагнера" полностью удерживалась за государственный счет

Российские власти за год потратили на содержание "вагнеровцев" более 86 млрд рублей.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористическая частная военная компания "Вагнер" полностью обеспечивалась на средства российского бюджета.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

По словам диктатора, российские власти потратили на содержание "вагнеровцев" более 86 млрд рублей с мая 2022 по май 2023 года.

Кроме того, Путин заявил, что владелец компании "Конкорд" через Военторг за год заработал от государства 80 миллиардов рублей.

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы с этим будем разбираться", — сказал диктатор.

Напомним, ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рад приветствовать террористическую группировку ЧВК "Вагнер" в Беларуси, потому что ВС РБ получат от них "ценный опыт".

Кроме того, мы ранее информировали, что западные союзники посоветовали Украине не наносить удары по России во время бунта предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина.

Читайте также: