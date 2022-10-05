Путин заявил, что его самого якобы удивили результаты так называемых "референдумов"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его самого удивили результаты так называемых "референдумов" на оккупированных Россией территориях Украины.
Путин издал очередной бред о том, что результаты псевдореферендумов на захваченных территориях Украины были якобы прозрачными и "не подлежат никакому сомнению".
Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".
"Меня результаты референдумов, откровенно говоря, самого кое-что даже не только порадовали, но и удивили – все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить... результат, конечно, более чем убедителен, и он абсолютно прозрачный, этот результат и не подлежит никакому сомнению", — заявил российский диктатор.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что причиной войны стали попытки Украины и Запада "разорвать историю на части", поскольку в его фантазиях украинские территории когда-то были "российскими".
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