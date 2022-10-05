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Путин заявил, что его самого якобы удивили результаты так называемых "референдумов"

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Путин заявил, что его самого якобы удивили результаты так называемых "референдумов"

Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его самого удивили результаты так называемых "референдумов" на оккупированных Россией территориях Украины.

Путин издал очередной бред о том, что результаты псевдореферендумов на захваченных территориях Украины были якобы прозрачными и "не подлежат никакому сомнению".

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Меня результаты референдумов, откровенно говоря, самого кое-что даже не только порадовали, но и удивили – все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить... результат, конечно, более чем убедителен, и он абсолютно прозрачный, этот результат и не подлежит никакому сомнению", — заявил российский диктатор.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что причиной войны стали попытки Украины и Запада "разорвать историю на части", поскольку в его фантазиях украинские территории когда-то были "российскими".

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Дата публикации
Просмотры
3512
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