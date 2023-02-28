Путин заявил, что ФСБшники воюют в Украине и несут потери

Президент РФ даже выразил благодарность так называемому руководству и всем сотрудникам ФСБ.

Глава Кремля Владимир Путин во время своей речи на коллегии ФСБ рассказал, что подразделения этой спецслужбы принимали "прямое участие" в войне против Украины, и отметил, что в их рядах есть потери.

Об этом говорится в пропагандистских РосСМИ.

"В рядах спецслужбы есть потери во время спецоперации (полномасштабная война России против Украины – ред.)".

Также Путин поблагодарил так называемое руководство и всех сотрудников ФСБ, "особенно тех, кто действовал на переднем крае, на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне и в тылу противника".

Как отмечалось ранее, глава Кремля призвал представителей ФСБ усилить контроль за границей РФ и Украины. Путин отдал приказ "поставить заслон на пути диверсионных групп, пресечь попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов".

Также посол Украины в Японии спрогнозировал, будет ли Пекин поставлять Москве оружие. По словам Сергея Корсунского, Путин превращает Россию в младшего брата.

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