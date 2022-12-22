Путин заявил, что год для России прошел "удачно", а экономика в РФ лучше, чем у некоторых стран G20

Президент страны-агрессорки Владимир Путин заявил, что год прошел для России "удачно", а экономические показатели якобы даже лучше, чем в некоторых странах G20.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в этом году Россия прошла "достаточно уверенно" и, мол, ничто не помешает РФ "реализовывать планы на будущее".

Об этом он сказал 22 декабря на пресс-конференции после заседания Госсовета в Москве.

"Идальных ситуаций никогда не бывает, идеальные ситуации только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего. Но в целом, я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно, у нас нет никаких обеспокоений по поводу ситуации, которая сложилась на сегодняшний день помешает нам реализовывать планы на будущее, в том числе и на 2023 год", — сказал Путин.

Российский диктатор добавил, что РФ демонстрирует "лучшие экономические показатели, чем во многих странах G20". По словам Путина, "настораживающие элементы экономики РФ отсутствуют", а финансовая ситуация в РФ вроде бы до сих пор устойчива, и ей это "не с неба упало".

Напомним, Кремль решил смириться с десятками тысяч жертв полномасштабного вторжения и постарается выиграть войну против Украины.

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