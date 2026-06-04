Путин прокомментировал отношения с Европой / © Getty Images

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Россия не отказывалась от диалога с Европой.

Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, передают пропагандистские информационные агентства 4 июня.

В то же время он отметил, что Москва не может доверять посредникам, выступающим за «стратегическое поражение» России.

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«Россия не может доверять как посредникам людям, утверждающим о необходимости стратегического поражения РФ. В этом проблема», — заявил российский президент.

Путин оценил Шредера

Отдельно глава Кремля высказался о бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шредере, заявив, что тот имеет политическое мужество отстаивать собственную позицию.

По его словам, такая черта есть у немногих европейских политиков. Он также подчеркнул, что Шредера не следует называть «другом Путина».

«Шредер — не „друг Путина“, а один из лучших государственных деятелей Германии», — заявил глава Кремля.

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Путин также добавил, что Шредер является «человеком, которому можно доверять».

Напомним, ранее издание FT раскрыло планы Владимира Путина по захвату Киева и Одессы. Российский диктатор Путин полностью сосредоточился на силовом захвате новых украинских территорий и хочет еще больше расширить свои ультиматумы сразу после того, как его армия попытается оккупировать ключевой регион — Донбасс.

Путин также предложил кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера как «европейского переговорщика, которому доверяют в РФ».

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