Путин заявил, что лично инициировал возобновление авиасообщения с Грузией

Путин сказал, что таким образом Россия "сделала шаг навстречу Грузии" и будет делать подобные шаги в дальнейшем.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он лично предложил возобновить прямые авиарейсы с Грузией, что вызвало большую критику со стороны Запада в адрес Тбилиси.
Об этом сообщают российские средства пропаганды.
Он заявил, что лично принимал решение о возобновлении авиасообщения с Грузией. Путин сказал, что таким образом Россия "сделала шаг навстречу Грузии" и будет делать подобные шаги в дальнейшем.
Кроме того, российский диктатор назвал "совершенно сошедшими с ума" тех, кто протестовал против отмены визового режима и возобновления авиаперелетов между Грузией и Россией.
"Наш бизнес и граждане хотят приехать, прикоснуться к природе, культуре, кухне грузинской и так далее. Для меня была полной неожиданностью произошедшая реакция. Поднялась какая-то непонятная буча по этому вопросу. Когда смотрю со стороны, думаю: совсем сошли с ума?" – отметил Путин.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что санкции против России приведут к краху экономики страны.
Кроме того, мы ранее информировали, что протесты в Грузии сорвали свадьбу в семье российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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