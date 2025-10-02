ТСН в социальных сетях

Мир
1693
1 мин

Путин заявил, что на Аляске с Трампом обсуждал единственный вопрос

Вроде бы единственной темой обсуждения было исключительно «украинское урегулирование».

Вера Хмельницкая
Путин и Трамп на Аляске / © Associated Press

Во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом глава Кремля Владимир Путин обсуждал только Украину.

Об этом заявил диктатор 2 октября в своем выступлении на Валдайском форуме, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Путин утверждает, что якобы во время переговоров с Трампом в США единственной темой обсуждения было исключительно украинское урегулирование.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поделился подробностями своего разговора с кремлевским диктатором на Аляске.

По словам Трампа, он прямо указал Путину на неэффективность его армии и подверг сомнению военную мощь России.

Президент США также сказал, что его страна полностью готова к ядерной войне с Россией, если возникнет такая необходимость.

