Путин заявил, что отношения между Россией и США самые худшие за последние годы

Во время встречи в Женеве с Джо Байденом в Кремле надеются улучшить отношения.

Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки стали худшими за последние несколько лет.

Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью NBC.

"Наши двусторонние отношения опустились до самой низкой точки за последние годы", — сказал российский президент. Мол, крахны должны "попытаться найти пути урегулирования двусторонних отношений".

В свою очередь, его прессекретар Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля решил встретиться с американским президентом Джо Байденом из-за "плохих отношений между США и Россией".

К слову, в Белом доме также надеются, что лидеры стран смогут найти пути для улучшения "враждебных" отношений.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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