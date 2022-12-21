Путин заявил, что РФ будет продолжать "развитие ядерной триады", и не забыл пригрозить миру

Путин похвастался, что в ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат".

Российский президент-террорист Владимир Путин заявил, что РФ будет совершенствовать боеспособность "ядерной триады", поскольку это будет гарантировать "сохранение суверенитета и территориальной целостности страны".

Об этом он сказал, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду, 21 декабря, пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

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"Россия будет продолжать развитие ядерной триады, это главная гарантия сохранения суверенитета и территориальной целостности страны", – уверен "фюрер".

Также глава Кремля не забыл пригрозить цивилизованному миру ядерным оружием. Путин похвастался, что в ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат".

Кроме того, Путин заявил, что в январе на боевую службу выйдет российский фрегат "Адмирал Горшков", несущий гиперзвуковые комплексы "Циркон".

Путин выступил перед Минобороны РФ

В среду 21 декабря Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны России. На нем о результатах войны отчитался министр обороны РФ Сергей Шойгу. Главные темы – итоги так называемой "спецоперации" в Украине и будущие задачи войны.

Путин, отдающий приказы об ударах по мирным жителям Украины, заявил, что до сих пор считает украинский народ "братским". Он также лицемерно назвал "общей трагедией" "происходящее сейчас".

Кроме того, глава Кремля утин цинично заговорил о гарантиях "безопасной жизни" для украинцев на временно захваченных территориях.

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