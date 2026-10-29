Путин заявил, что РФ готова к войне с Европой: детали громкого заявления

Очередные угрозы и ядерный шантаж от Путина / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что Москва готова к войне с Европой.

Об этом диктатор сказал на так называемом форуме «Россия — Африка» в Москве, передают российские пропагандистские СМИ.

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«Многие только и говорят о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это? Нет! Мы, во-первых, готовы», — пригрозил Путин.

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В то же время он примирительно уточнил, что не хочет войны с Европой.

«Но мы никакой войны с Европой не хотим, а они, если кто-то хочет, пусть готовятся», — добавил диктатор.

Путин также призвал «не забывать», что «если зайдет слишком далеко, победителей вообще не будет». Очевидно, диктатор так в очередной раз напугал, что может применить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин большую часть своего разговора с лидерами Финляндии и Норвегии потратил на чтение им лекций о средневековой славянской истории.

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