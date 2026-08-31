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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Путин заявил, что Россия "движется к завершению" войны - что именно он сказал

Заявление о войне в Украине Путин сделал во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Путин заявил, что Россия "движется к завершению" войны - что именно он сказал

Путин с премьер-министром Индии Нарендрой Моди / © Associated Press

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия движется по пути завершения «украинского конфликта».

Об этом президент РФ сказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке 31 августа, передают российские пропагандистские СМИ.

Моде поднял тему Украины, призвав решать все проблемы мирными средствами и двигаться именно в этом направлении.

«Спасибо большой, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и движемся», — сказал Путин.

Моди также упомянул об ожиданиях от визита Путина на сентябрьский саммит БРИКС в Нью-Дели.

Напомним, 18-й саммит БРИКС состоится в Индии 12-13 сентября.

Пока западные СМИ сообщали о главе КНР на мероприятии. Вероятно, Си Цзиньпин впервые за семь лет посетит Индию с большой делегацией.

Тем временем, президент РФ Владимир Путин готовится к новой волне масштабной эскалации — от объявления непопулярной мобилизации до попыток устроить в Украине зимний гуманитарный коллапс и снова двинуться на Киев.

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