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Путин заявил, что Россия "движется к завершению" войны - что именно он сказал
Заявление о войне в Украине Путин сделал во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке.
Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия движется по пути завершения «украинского конфликта».
Об этом президент РФ сказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке 31 августа, передают российские пропагандистские СМИ.
Моде поднял тему Украины, призвав решать все проблемы мирными средствами и двигаться именно в этом направлении.
«Спасибо большой, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и движемся», — сказал Путин.
Моди также упомянул об ожиданиях от визита Путина на сентябрьский саммит БРИКС в Нью-Дели.
Напомним, 18-й саммит БРИКС состоится в Индии 12-13 сентября.
Пока западные СМИ сообщали о главе КНР на мероприятии. Вероятно, Си Цзиньпин впервые за семь лет посетит Индию с большой делегацией.
Тем временем, президент РФ Владимир Путин готовится к новой волне масштабной эскалации — от объявления непопулярной мобилизации до попыток устроить в Украине зимний гуманитарный коллапс и снова двинуться на Киев.