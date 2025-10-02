Путин заявил, что Россия готова к ударам ракетами Tomahawk

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Владимир Путин в своем пропагандистском выступлении перед россиянами заверил, что противовоздушная оборона государства-агрессора справится с американскими ракетами Tomahawk.

Об этом он заявил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое транслировали государственные телеканалы России.

Хозяин Кремля вдалбливал в головы наивным россиянам, якобы применение Украиной американских крылатых ракет Tomahawk не изменит ход войны и не нанесет значительного ущерба.

Реклама

Для успокоения российского населения Путин упомянул об ударах ракетами ATACMS, дальность полета которых, правда, в десять раз меньше ракет Tomahawk.

«Были же ATACMS и что? Да, наносили определенный ущерб, но в конце концов системы ПВО России приспособились», — заверил российский президент.

По словам Путина, российская ПВО будет приспосабливаться и к ударам более мощными американскими ракетами.

«Могут ли Tomahawk нанести вред? Могут. Но мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — убеждал он.

Реклама

При этом российский лидер предупредил, что применение Украиной американских дальнобойных ракет нанесет ущерб отношениям России и США, не уточнив, в чем именно этот ущерб будет проявляться.

«Нанесет ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в тоннеле, в конце тоннеля? Конечно, нанесет. Ну, а как же? Применять „томагавки“ без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать совершенно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами», — заявил Путин.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило о том, что США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk и Barracuda. Впрочем, окончательное решение еще не принято.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Tomahawk во время встречи с Дональдом Трампом. Келлог подчеркнул, что Tomahawk является «передовой ракетной системой в США» и «вероятно, одной из наших высококлассных систем».

Реклама

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «должным образом» отреагирует на возможную передачу Украине американских крылатых ракет Tomahawk.