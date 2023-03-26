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Путин заявил, что Россия и Китай не создавали "военный союз"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Путин заявил, что Россия и Китай не создавали "военный союз"

Фото: Associated Press

Вместе с тем страны намерены развивать сотрудничество между странами в разных областях, в том числе в военной.

Россия и Китай намерены развивать сотрудничество между странами в разных сферах, в том числе в военном, но не "военном союзе".

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время своего интервью, сообщает ТАСС.

"Россия и Китай развивают сотрудничество, в том числе военно-техническое, но "это не военный союз", – сказал Путин.

Кроме того, Путин сказал, что в новой стратегической концепции Североатлантического альянса написано о развитии отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и планах создания "глобального НАТО".

"Идея создания "глобального НАТО" с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона напоминает военный блок стран "оси" времен Второй мировой войны", – заявил Путин.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что намерение России разместить в Беларуси ядерное оружие означает, что Владимир Путин проигрывает войну и очень этого боится.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России пропагандисты пожаловались на нехватку дронов и антидронного оружия. Говорят, что в случае контрнаступления ВСУ — оккупационные войска недостаточно вооружены.

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Дата публикации
Просмотры
331
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