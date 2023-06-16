Путин заявил, что Россия вынуждена увеличить расходы на приобретение оружия

Президент государства-агрессорки Владимир Путин признал, что России необходимо увеличить расходы на оборону.

Об этом он заявил в пятницу, 16 июня, в своем выступлении на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает Sky News.

Хозяин Кремля уверяет, что государственные финансы Российской Федерации "в целом сбалансированы", а текущий дефицит федерального бюджета Путин называет "небольшим".

В то же время, он заявил, что дополнительные средства нужно направить на приобретение оружия.

"Нужны дополнительные средства для укрепления обороны и безопасности, для закупки оружия, мы обязаны сделать это для защиты суверенитета нашей страны", — заявил президент страны, армия которой ведет агрессивную войну на территории Украины.

В начале 2023 года в издании Forbes подсчитали, что Россия потратила на войну $114,4 млрд (около $10 млрд ежемесячно) – это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. Больше денег было потрачено на обеспечение военных — $36 млрд в год. Еще $24,7 млрд ушло на зарплаты и $29,1 млрд – на компенсацию раненым и семьям погибших.

Напомним, в РФ продолжают отрицать переход экономики на военные рельсы и делают вид, что все идет по плану. В общей сложности за 2023 год Россия потратит из федерального бюджета 29 трлн российских рублей (362 млрд долларов США), на армию заложено рекордные 9,4 трлн рублей. Это на 60% больше, чем в 2021 году.

Читайте также: