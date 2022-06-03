Путин заявил, что с Беларуси следует снять санкции для вывоза украинского зерна

Путин заявил, что с Беларуси следует снять санкции для вывоза украинского зерна

Российский диктатор заявил, что украинское зерно можно вывозить через Беларусь, но для этого следует снять санкции ЕС с РБ.

Таким образом, Российская Федерация сможет обходить международные санкции, введенные из-за военных действий в Украине.

Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в программе "Москва. Кремль. Путин".

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"Самый простой способ вывезти зерно из Украины — через Беларусь. Легче всего. Дешевле всего. Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко в разговоре с генсеком ООН заявил, что готов сесть за стол переговоров с Украиной и странами Балтии при условии, что последние позволят транспортировать и белорусские товары через свои порты.

Стоит отметить, что мир находится на пороге продовольственного кризиса из-за блокирования войсками России акватории морей. В Украине и мире наблюдается дефицит на рынке и ощутимо выросли цены на базовые продукты.

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