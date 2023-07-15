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Путин заявил, что условия для продления зернового соглашения не выполнены

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Путин заявил, что условия для продления зернового соглашения не выполнены

Путин заявил, что условия для продления зернового соглашения не выполнены / Фото: Associated Press

Телефонный разговор прошел по инициативе Южной Африки.

Президент России Владимир Путин обсудил возможные пути урегулирования зернового соглашения с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор прошел по инициативе Южной Африки. По словам российского диктатора, до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия-ООН обязательства по устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрения.

"Главная цель соглашения, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на Африканском континенте, так и не реализована", — заявила пресс-служба Кремля.

Ранее в России опровергли заявление о том, что диктатор Владимир Путин якобы согласился продлить "зерновое соглашение " с участием Украины и Турции.

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Дата публикации
Просмотры
328
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