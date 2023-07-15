Путин заявил, что условия для продления зернового соглашения не выполнены

Президент России Владимир Путин обсудил возможные пути урегулирования зернового соглашения с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор прошел по инициативе Южной Африки. По словам российского диктатора, до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия-ООН обязательства по устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрения.

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"Главная цель соглашения, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на Африканском континенте, так и не реализована", — заявила пресс-служба Кремля.

Ранее в России опровергли заявление о том, что диктатор Владимир Путин якобы согласился продлить "зерновое соглашение " с участием Украины и Турции.

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