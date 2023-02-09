Путин заявил, что "в Россию все лезут, потому что завидуют"

Российский диктатор Владимир Путин сделал новое циничное заявление. Он убежден, что "в Россию все лезут, потому что завидуют".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Российскому диктатору приходилось, что "в Россию все лезут", однако кому нужна страна-агрессор, Путин не уточнил.

"Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело. Пусть потренируются, а мы будем только укреплять себя изнутри и снаружи", — заявил диктатор по случаю празднования российской гражданской авиации.

Напомним, Владимир Путин выразил свое возмущение ограничениями Запада в авиаотрасли, которые были введены в результате вторжения РФ в Украину. Он также назвал верным решение оставить в России иностранные самолеты.

Отметим, что Россия украла более 400 пассажирских самолетов. Страна-оккупант отказывается их возвращать лизинговым компаниям.

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