Путин заявил, что в Украине идет война не за территорию, а за "новое мироустройство"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится отвоевать "дополнительные территории" во время войны в Украине, а полномасштабное вторжение объяснил желанием "чувствовать себя в безопасности".

Заявления хозяина Кремля, сделанные им в четверг, 5 октября, на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" цитирует российская служба ВВС.

Российский президент в который раз упомянул как о причине полномасштабного вторжения и вмешательства во внутренние дела Украины о "кровавом, антиконституционном" перевороте, который, по его словам, произошел в Киеве в 2014 году.

“Мы не начинали так называемую войну в Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить”, – цинично заявил он.

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Президент государства-агрессора отрицает, что война, которую ведет РФ в Украине, имеет целью захват украинских территорий, хотя сам недавно завизировал закон, по которому в РФ теперь празднуют так называемое "воссоединение" с временно оккупированными частями четырех областей Украины.

“Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-либо дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать – и Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса”, — отрицал очевидное хозяин Кремля.

По его словам, Россия ведет войну на территории Украины ради "принципов, на которых будет базироваться новое мироустройство".

"Прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности", — нагло заявил Путин.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об установлении 30 сентября "Дня воссоединения", во время которого в государстве-агрессоре будут праздновать оккупацию Россией части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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