Путин заявил, что "вагнеровцы" внесли вклад "в общее дело", а Пригожин допустил серьезные ошибки

Глава Кремля Владимир Путин впервые высказался о крушении самолета предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина в Тверской области.

Об этом говорится в комментарии президента РФ, обнародованном российскими ОМП.

"Действительно, если там находились, а вроде бы первичные данные показывают, что там находились сотрудники компании "Вагнер", хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине. Мы об этом помним". метим, знаем и не забудем", — рассказал Путин.

Также Путин сообщил, что давно знаком с Пригожиным и дал ему краткую характеристику.

"Пригожина я знал очень давно с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он нужных результатов — и для себя, и когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы", — добавил глава Кремля.

Также он отметил, что расследование будет проведено в полном объеме. и доведено до завершения.

Между тем Сетью распространяются мемы в честь падения самолета Евгения Пригожина.

Информацию о российском террористе прокомментировал и президент США Джо Байден.

"Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен ", — сказал президент США.

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