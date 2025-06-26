Путин заявил, что война Ирана и Израиля уже "в прошлом", отказав Тегерану в ПВО

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном уже можно считать завершенным.

Об этом он сказал в своем выступлении на пленарной сессии Евразийского экономического форума в Минске.

«Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, будем считать, в прошлом», — цитируют заявление хозяина Кремля российские пропагандисты.

При этом Путин добавил, что окончание конфликта, по его мнению, открывает новые перспективы развития сотрудничества стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с государствами региона, включая Иран.

Он также напомнил, что с Тегераном заключено соглашение о зоне свободной торговли, которое вступило в силу в мае.

Заявление Путина о завершении конфликта на Ближнем Востоке прозвучало буквально через несколько дней после визита в Москву министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который обратился к Кремлю с просьбой предоставить новые системы противовоздушной обороны.

По информации источников The Wall Street Journal 23 июня на встрече в Москве Аббас Аракчи просил Россию помочь с поставками систем ПВО и поспособствовать восстановлению оборудования для иранской ядерной энергетики.

Накануне, 25 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Ираном и Израилем исчерпан.

Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем видеообращении заявил, что его страна «разгромила» Израиль и дала «громкую пощечину Америке».

Еще 24 июня в Иране начали праздновать «победу» над Израилем.