- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2352
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин заявил, что война Ирана и Израиля уже "в прошлом", отказав Тегерану в ПВО
Хозяин Кремля готов продолжать экономическое сотрудничество со своим стратегическим союзником после американских и израильских ударов.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном уже можно считать завершенным.
Об этом он сказал в своем выступлении на пленарной сессии Евразийского экономического форума в Минске.
«Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, будем считать, в прошлом», — цитируют заявление хозяина Кремля российские пропагандисты.
При этом Путин добавил, что окончание конфликта, по его мнению, открывает новые перспективы развития сотрудничества стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с государствами региона, включая Иран.
Он также напомнил, что с Тегераном заключено соглашение о зоне свободной торговли, которое вступило в силу в мае.
Заявление Путина о завершении конфликта на Ближнем Востоке прозвучало буквально через несколько дней после визита в Москву министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который обратился к Кремлю с просьбой предоставить новые системы противовоздушной обороны.
По информации источников The Wall Street Journal 23 июня на встрече в Москве Аббас Аракчи просил Россию помочь с поставками систем ПВО и поспособствовать восстановлению оборудования для иранской ядерной энергетики.
Накануне, 25 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Ираном и Израилем исчерпан.
Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем видеообращении заявил, что его страна «разгромила» Израиль и дала «громкую пощечину Америке».
Еще 24 июня в Иране начали праздновать «победу» над Израилем.