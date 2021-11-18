Путин заявил, что якобы Запад использует миграционный кризис для давления на Беларусь

Президент России убежден, что Минск в данной ситуации выступает жертвой.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы это Запад использует миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск.
Об этом Путин сказал сегодня, 18 ноября, на расширенном заседании коллегии российского МИД.
"Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск", – заявил Президент России.
При этом Путин подчеркнул, что западные страны якобы забывают о собственных обязательствах в гуманитарной сфере.
Во время выступления президент РФ также подчеркнул, что отношение польских силовиков к скопившимся на белорусско-польской границе мигрантам является недопустимым.
Напомним, в ночь на 18 ноября группа мигрантов во главе с белорусскими силовиками пыталась прорваться в Польшу. Были задержаны более 100 нелегалов. Это не первый подобный случай на границе. Так, ранее мигранты уже штурмовали польскую границу, бросая камни и светошумовые гранаты в пограничников. Оружие якобы раздали белорусские спецслужбы. После столкновений сотни мигрантов отступили на белорусскую территорию.
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