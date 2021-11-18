Путин заявил, что якобы Запад использует миграционный кризис для давления на Беларусь

Путин заявил, что якобы Запад использует миграционный кризис для давления на Беларусь

Президент России убежден, что Минск в данной ситуации выступает жертвой.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы это Запад использует миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск.

Об этом Путин сказал сегодня, 18 ноября, на расширенном заседании коллегии российского МИД.

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"Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск", – заявил Президент России.

При этом Путин подчеркнул, что западные страны якобы забывают о собственных обязательствах в гуманитарной сфере.

Во время выступления президент РФ также подчеркнул, что отношение польских силовиков к скопившимся на белорусско-польской границе мигрантам является недопустимым.

Напомним, в ночь на 18 ноября группа мигрантов во главе с белорусскими силовиками пыталась прорваться в Польшу. Были задержаны более 100 нелегалов. Это не первый подобный случай на границе. Так, ранее мигранты уже штурмовали польскую границу, бросая камни и светошумовые гранаты в пограничников. Оружие якобы раздали белорусские спецслужбы. После столкновений сотни мигрантов отступили на белорусскую территорию.

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