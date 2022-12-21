Путин заявил о гарантиях "безопасной жизни" для граждан РФ

Российский террорист также заявляет об отсутствии каких-либо проблем "по финансированию в ВС РФ".
Российский диктатор Владимир Путин гарантирует, что якобы на всей территории РФ, а также на незаконно оккупированных украинских, создадут "безопасную жизнь".
Об этом он сказал, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду, 21 декабря, пишут кремлевские пропагандистские СМИ.
"На всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь наших граждан, в том числе и новых", – заявил "фюрер".
Также российский террорист заявляет об отсутствии каких-либо проблем "по финансированию в ВС РФ", несмотря на ряд фактов о бунтах оккупантов из-за невыплаты обещанных средств.
Напомним, 21 декабря Владимир Путин проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России. На нем отчитывается о результатах войны министр обороны РФ Сергей Шойгу. В заседании принимает участие военное руководство Вооруженных сил РФ. Главные темы – итоги так называемой "спецоперации" в Украине и будущие задачи войны.
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