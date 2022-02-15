Путин заявил о готовности поставлять газ через Украину, но выдвинул свои условия

Путин заявил о готовности поставлять газ через Украину, но выдвинул свои условия

Газовый контракт истекает в 2024 году.

Президент России Владимир Путин заявил, что по завершении контракта Россия готова поставлять газ через Украину, однако в Кремле выдвинули условия.

Такое заявление он сделал во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник, 15 февраля.

Также читайте Россия отказалась бронировать мощности на транзит газа через Украину

"Мы готовы продлить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает действующий контракт на транзит через эту страну. Конечно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно. А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии ", – отметил Путин.

Напомним, в сентябре 2021 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но только на условиях долгосрочных контрактов.

Напомним, 15 февраля с визитом находится канцлер Германии Олаф Шольц, он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главная тема разговора – угроза вторжения России в Украину.

Накануне у немецкого канцлера были переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главные тезисы брифинга Зеленского и Шольца – по ссылке.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.