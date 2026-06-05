Путин заявил о "захвате" территории в размере четырех Украин

Владимир Путин / © Getty Images

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Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал полный отрыв от реальности относительно хода войны в Украине. Комментируя масштабы оккупации украинской территории, он назвал гигантскую цифру, которая соответствует площади четырех таких государств как Украина.

На это обратил внимание в заметке в Facebook советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, опубликовав фрагмент видео с общения хозяина Кремля с представителями иностранных СМИ, которое транслировали российские пропагандисты.

Отвечая на вопросы иностранных журналистов, Путин убеждал их, что российская армия значительно продвинулась на фронте за последнее время.

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«Не буду называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться», — добавил при этом кремлевский диктатор.

Однако сразу после этого он решил поразить всех масштабом своих «завоеваний».

По словам Путина, российская армия якобы взяла под контроль «примерно 2440 тысяч км²» украинской территории.

Как отметил советник министра обороны, общая площадь Украины составляет около 603,6 тысячи км², что делает озвученные российским президентом цифры математически невозможными.

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Стерненко иронично отреагировал на заявление Путина, отметив, что тот «захватил» уже четыре Украины.

Слова диктатора стали лишним подтверждением масштабного преувеличения «успехов» на фронте, которые использует хозяин Кремля в публичных выступлениях.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что у российского диктатора искаженное представление об «успехах» своих войск в Украине, потому что ему врут о ситуации на фронте.

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