Путин заявил о "заморозке" переговоров по Украине и выдвинул новое условие

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по завершению войны в Украине якобы «фактически заморожен». В то же время он сказал, что Москва не возражает против расширения круга участников переговоров, если новые представители смогут внести вклад в процесс.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке.

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По словам Путина, в переговорах должны участвовать специалисты, военные и дипломаты. Он также заявил, что Россия якобы стремится прекратить войну и установить продолжительный мир.

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«Мы хотим прекратить войну и достичь продолжительного мира», — заявил Путин.

Напомним, во время пресс-конференции в Бишкеке глава РФ Владимир Путин также сделал ряд других заявлений о войне против Украины. В частности, подтвердил приказ бить по энергетике и заявил о якобы начале уличных боев в Доброполье.

Заявления Путина о фронте — что известно

Путин утверждает, что российским войскам якобы осталось 12 км до окружной дороги Сум. Кроме того, он заявил о якобы «освобождении» Святогорска в Донецкой области.

Отдельно Путин назвал беспилотники «серьезным вызовом» и заявил, что российская армия якобы справляется с ним, а также и стерически отреагировала на слова украинского президента Зеленского об опасности для авиакомпаний РФ.

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