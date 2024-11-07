Путин заявил об "опасной черте" и сложных следующих 20 годах

В своем выступлении президент РФ заявил, что сейчас наступает "момент истины", а прежнее устройство мира "необратимо ушло".

Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз рассказал своим гражданам об "агрессивном Западе", который якобы заставил Россию развязать войну в Украине, но подчеркнул, что мир подошел к "опасной черте" и пообещал сложные 20 лет в будущем.

Об этом хозяин Кремля говорил на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

В своем выступлении Путин решил попугать россиян тем, что Запад может применить ядерное оружие, заявив, что он этого "не исключает". При этом президент государства-агрессора напомнил и о российском арсенале ядерных ракет.

“Мы подошли к опасной черте. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России — стране, которая имеет самый большой арсенал ядерного оружия, — демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков”, — сказал он.

О войне с Западом

Владимир Путин еще раз напомнил россиянам, что их страна якобы ведет войну с коллективным Западом, который пытается установить собственную гегемонию вопреки желанию "мирового большинства".

"Некоторые западные элиты, кажется, готовы пойти на все, чтобы не допустить появления новой международной системы, отвечающей интересам мирового большинства... Ни о какой гегемонии в новой международной среде не может быть речи", — разглагольствовал он.

Не забыл хозяин Кремля вспомнить об "агрессивном блоке НАТО", который, по его словам, спаян "жесткими идеологическими догмами и клише" и, "не прекращая экспансию на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира".

При этом Путин цинично заявил о "миролюбивом" характере российской власти, которая "никогда не выступала и не является инициатором применения силы". В то же время он пригрозил остановить "тех, кто рвется к мировому господству".

“2008 год. Приняли решение в Бухаресте о том, чтобы открыть двери для Украины и Грузии в НАТО. С какого перепуга? Какие были тогда сложности в мировых делах? <...> В чем проблема, зачем нужно было это делать, создавать условия для конфликта?" — так описал хозяин Кремля стартовую точку конфликта с Западом.

При этом Путин добавил, что "давить на Россию бесполезно, а договариваться она всегда готова".

Бред о будущем

В своем выступлении президент РФ заявил, что сейчас наступает "момент истины", а прежнее устройство мира "необратимо ушло".

“На наших глазах формируется совершенно новый мировой строй, не похожий на то, что мы знаем из прошлого. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а при формировании нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба”, — сказал кремлевский диктатор.

При этом Путин настаивает на том, что Россия "нужна миру", и этого не изменят никакие решения "вашингтонских и брюссельских начальников".

"Мир переживает не конфликт всех со всеми, а конфликт между подавляющей частью населения планеты, которая хочет жить и развиваться во взаимосвязанном мире, и мировым меньшинством, которое озабочено только сохранением своего доминирования", — выразил свое видение мировой политики хозяин Кремля.

При этом Путин убеждал, что Россия "не воспринимает западную цивилизацию как врага, не задает вопрос — мы или они".

"В формируемом многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным", — заявил он.

Также хозяин Кремля спрогнозировал, что следующие 20 лет будут не менее, а более сложными.

Напомним, спикер российского диктатора Дмитрий Песков не исключил возможности общения главы РФ Путина с Дональдом Трампом до инаугурации новоизбранного президента США.

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