Путин заявил об ударе новой ракетой из того же бункера, где объявлял полномасштабную войну (фото)

Российский президент в последнее время отсутствовал на рабочем месте в Кремле.

Президент Российской Федерации Владимир Путин записал обращение относительно удара по Украине новой баллистической ракетой из кабинета, который по интерьеру идентичен тому, из которого он объявлял о начале полномасштабной войны в феврале 2022 года.

На это обратил внимание автор Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, опубликовав соответствующие фото.

Владимир Путин в феврале 2022 года

Владимир Путин в ноябре 2024 года

В каком бункере находится этот кабинет неизвестно.

Однако, как отмечает ВЧК-ОГПУ, Путин в последнее время отсутствовал на рабочем месте в Кремле и все доклады принимал исключительно через звонки по спецсвязи.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что 21 ноября для удара по Днепру была применена баллистическая ракета средней дальности "Орешник". При этом президент государства-агрессора назвал удар по украинскому городу "успешным испытанием".

Удары по России напугали европейцев в Украине! Но Путину указали место

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