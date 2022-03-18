Путин заявил Шольцу, что это якобы Киев пытается затянуть переговоры о войне в Украине

Путин заявил Шольцу, что это якобы Киев пытается затянуть переговоры о войне в Украине

По словам Путина, Украина выдвигает "все больше нереалистичных предложений", затягивающих процесс.

В пятницу, 18 марта, канцлер Германии Олаф Шольц снова поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

По его словам, лидеры стран почти час разговаривали о продолжающейся войне в Украине.

"Канцлер призвал президента России к прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического разрешения конфликта как можно скорее", — написал Гебештрайт.

В то же время, по информации издания The Guardian, президент страны-агрессорки заявил Шольцу, что это якобы Киев "старается остановить мирные переговоры" с Россией. Мол, Москва все еще стремится их продлить.

"Было отмечено, что киевский режим всячески пытается затянуть переговорный процесс, выдвигая все больше нереалистичных предложений", – пишет издание.

Путин заявил, что российская сторона якобы готова продолжать поиск решения в соответствии со своими известными принципиальными подходами.

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