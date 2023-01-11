Путин заявляет, что война не сильно повлияла на Россию

Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что война не сильно повлияла на Российскую Федерацию. Мол, страна оказалась готова к вызовам, которые ей "предсказывали противники".

Об этом глава Кремля заявил на первом совещании с Кабмином, сообщают российские СМП.

"Ничего из того, что нам наш противник предрек, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего, гражданам России, их собранности, всей нашей собранности и готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях. Но не в последнюю. очередь это результат работы правительства", – высказался диктатор.

Впрочем, пожаловался Путин на то, что у РФ нет заказов на новые самолеты. По его словам, "контрактов нет на предприятиях" и все "задолго".

"В течение месяца все должно быть сделано. Квартал, год, о чем мы говорим? Мы, что не понимаем, в каких условиях живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить. Не постараетесь сделать все возможное, а сделаете это в течение месяца", – заявил президент РФ.

Напомним, эксперты прогнозируют несколько вариантов падения экономики России из-за войны в Украине. По мнению аналитиков, наиболее благоприятный вариант – активизм. Он возможен при условии, что темпы роста мировой экономики сохранятся на уровне 3%, а цены на энергоносители останутся относительно высокими.

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