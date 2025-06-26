Путин жалуется, что Запад «ограбил» Россию / © Getty Images

Владимир Путин назвал действия Запада в отношении российских золотовалютных резервов даже не воровством, а ограблением.

Об этом он заявил на Евразийском экономическом форуме, сообщают пропагандистские СМИ.

Как известно, британское правительство предоставит Украине 350 зенитных ракет ASRAAM, профинансировав их за счет 70 миллионов фунтов стерлингов, полученных от процентов по конфискованным российским активам.

Кир Стармер, находясь в Гааге, заявил, что именно Россия, а не Украина должна заплатить цену за «варварскую и незаконную войну Путина».

"Поэтому будет правильно, если мы направим доходы от конфискованных российских активов на обеспечение Украины необходимой ей противовоздушной обороной", - подчеркнул он.