ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
3819
Время на прочтение
1 мин

Путин жалуется, что Запад "ограбил" Россию

Владимир Путин пожаловался на решение Великобритании передать доходы от конфискованных российских активов в обеспечение Украины.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Путин жалуется, что Запад "ограбил" Россию

Путин жалуется, что Запад «ограбил» Россию / © Getty Images

Владимир Путин назвал действия Запада в отношении российских золотовалютных резервов даже не воровством, а ограблением.

Об этом он заявил на Евразийском экономическом форуме, сообщают пропагандистские СМИ.

Как известно, британское правительство предоставит Украине 350 зенитных ракет ASRAAM, профинансировав их за счет 70 миллионов фунтов стерлингов, полученных от процентов по конфискованным российским активам.

Кир Стармер, находясь в Гааге, заявил, что именно Россия, а не Украина должна заплатить цену за «варварскую и незаконную войну Путина».

"Поэтому будет правильно, если мы направим доходы от конфискованных российских активов на обеспечение Украины необходимой ей противовоздушной обороной", - подчеркнул он.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie