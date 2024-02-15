Путин ждет победы Байдена на выборах, а Трамп радуется и называет это "комплиментом": что за этим стоит

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, стремящийся снова занять этот пост на выборах в ноябре, назвал комплиментом заявление Владимира Путина о том, что для России лучше, чтобы Джо Байден оставался в Белом доме.

Об этом пишет Newsweek.

Выступая перед своими сторонниками на предвыборном митинге в Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина, 14 февраля вечером, Трамп сказал, что он сделает "удивительные" вещи, если победит на выборах, в том числе "очень быстро" положит конец войне между Россией и Украиной.

«Президент России Путин только что сделал мне большой комплимент, – продолжил Трамп. — Он только что сказал, что хотел бы видеть президентом Джо Байдена, а не Трампа. Вот это комплимент. Многие сказали: “О, Боже, это очень плохо”. Нет, нет, это хорошо.

Контекст

Ранее в тот же день Путин заявил журналистам, что, выбирая между Байденом и Трампом, он предпочел бы, чтобы действующий президент победил в ноябре, добавив, что Байден более опытен.

Кремлевского диктатора также спросили о предположении, что Байден слишком стар, чтобы служить еще один термин. В ответ Путин сказал: "Я не врач, и не считаю нужным это комментировать".

Взгляды

В среду Трамп заявил своим сторонникам, что нет ничего удивительного в том, что Путин хотел бы видеть Байдена в Белом доме, ведь он положил конец "Северному потоку-2" — российскому газопроводу, который должен был удвоить экспорт российского природного газа в Германию — во время своего первого срока пребывания в должности президента.

В декабре 2019 года Трамп наложил санкции на российскую государственную газовую компанию, стоящую за строительством трубопровода, но администрация Байдена отменила эти санкции в мае 2021 года.

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"Я остановил это, это было мертвое соглашение", — сказал Трамп со сцены в Южной Каролине.

«[Байден] вступил в должность, и он сразу же одобрил ее, — продолжил он. — Я сказал: "Я не могу в это поверить".

В то время, когда санкции были отменены, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США позволить заключить соглашение по "Северному потоку-2".

"Сегодняшние действия демонстрируют приверженность администрации энергетической безопасности в Европе, что отвечает обещанию президента возобновить отношения с нашими союзниками и партнерами в Европе", — сказал Блинкен в тогдашнем прессрелизе.

Эксперты в прошлом говорили, что Путин надеется на победу Трампа на втором президентском сроке, чтобы он мог стать посредником в мирном урегулировании в Украине, которое было бы выгоднее для России. Бывший президент заявлял, что может положить конец почти двухлетней войне за 24 часа, а недавно он столкнулся с критикой за предположение, что "будет поощрять" Москву напасть на любую страну военного альянса НАТО, которая не выполняет цели альянса по расходам на оборону.

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