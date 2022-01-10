"Путин ждет похвалы как миротворца": российские СМИ снизили уровень враждебного освещения Украины перед переговорами в США

"Путин ждет похвалы как миротворца": российские СМИ снизили уровень враждебного освещения Украины перед переговорами в США

С середины ноября количество отрицательных сообщений об Украине снизилось почти вдвое.

Враждебное освещение Украины в российских государственных СМИ снизилось с начала декабря после резкого роста в предыдущие месяцы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование чешской компании Semantic Visions.

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Специалисты компании проанализировали почти 19 миллионов страниц с российским доменным именем .ru и пришли к выводу, что с середины ноября количество негативных сообщений об Украине снизилось почти вдвое. Показатели положительных сообщений сохраняются на уровне предыдущих месяцев.

В компании отмечают, что прошлой весной ситуация была почти идентичной. Тогда количество негативных сообщений об Украине достигло пика, а затем постепенно снизилось. Это произошло потому, что в конце апреля правительство России объявило о прекращении очередного большого наращивания сил на границе с соседом.

При этом в сообщении говорится, что в 2014 году перед эскалацией Крыма такого снижения не было.

"Как мастер стратегии "эскалации ради деэскалации" Путин с нетерпением ждет похвалы как миротворца. Наши данные показывают, что он снова играет с Западом в опасную игру в кошки-мышки ", — заявил главный исполнительный директор Semantic Visions Фрэнк Врабель.

На этот раз снижение негативного освещения Украины происходит на фоне подготовки к переговорам по безопасности между Россией и США, которые назначены на 10-13 января.

Россия намерена достичь отказа НАТО от расширения на восток и присоединения Украины к альянсу, а также размещения военных баз на территории ранее входивших в СССР стран. В российском МИДе заявляют, что не пойдут ни на какие уступки США по этим вопросам.

В Белом доме, в свою очередь, отмечают, что переговоры возможны только в условиях полной деэскалации ситуации на границе с Украиной и координации действий с европейскими союзниками. В альянсе говорят, что в случае провала переговоров, НАТО будет готовиться к агрессии России в сторону Украины.

Напомним, в Женеве стартуют переговоры Москвы и Вашингтона. Еще до их начала Россия прибегла к ультиматуму. Глава кремлевской делегации замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил: эта встреча может стать последним разговором с США, если аргументов Москвы не услышат.

Начало переговоров в Женеве – как настроены наши партнеры и чего ждать Украине

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