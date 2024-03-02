Путин жив или мертв: известный астролог шокировал ответом

Известный астролог Влад Росс утверждает, что президента РФ Владимира Путина уже нет в живых.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Он уже сдох. Это его двойник. Падение двойника Путина и клана ФСБ должно произойти в 2025 году. Власть изменится окончательно и безвозвратно. У Путина - три двойника. Два из них появляются на публике", — отметил астролог.

Напомним, провидица Исита Гайя говорила, что процесс завершения войны в Украине уже запущен. Весной и летом 2024 года ряд стран столкнутся с трудностями, включая Украину.

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