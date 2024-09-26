"Путин знает, что будет проклят": Дуда отреагировал на очередные ядерные угрозы кремлевского диктатора

По мнению польского президента, в угрозах Путина не было ничего нового.

Путин и его генералы хорошо знают, что первый, кто нанесет ядерный удар, будет проклят.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью TVN.

Так, польский президент отреагировал на очередные угрозы Владимира Путина применить ядерное оружие в случае массированного нападения на РФ, которые кремлевский диктатор озвучил накануне вечером.

"Если смотреть на это холодно и без паники, то нужно четко сказать: это [заявления Путина – ред.] повторяет то, что уже много лет написано в российской военной доктрине, что Россия оставляет за собой право использовать все средства, в том числе ядерные, которые, конечно, находятся в ее распоряжении, в случае угрозы России", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что в заявлении Путина об изменении российской военной доктрины "нет ничего нового".

"Однако Владимир Путин также прекрасно понимает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят. Они никогда не смогут избежать этой ответственности, если применят ядерное оружие. Даже в малой степени. Никогда. Мир никогда их не простит", – подчеркнул президент Польши.

Накануне Анджей Дуда заявил, что риск атаки россиян на украинские АЭС реально существует. Если такая атака произойдет, Польше придется немедленно вмешаться.

Напомним, в среду, 25 сентября, Путин впервые публично провел совещание Совбеза по ядерному сдерживанию. В ходе речи Путин перечислил условия, при которых Россия якобы готова нанести ядерный удар.

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