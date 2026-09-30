"Путин знает, что не победит": Рютте жестко ответил на ядерный ультиматум РФ по Калининграду

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не видит непосредственной угрозы своей территории после новых ядерных угроз России. Об этом он сказал в среду, 30 сентября, в Брюсселе во время саммита Euronews по обороне и космосу.

Об этом сообщает Euronews.

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Что Рютте сказал о ядерной угрозе России

Рютте заявил, что НАТО подготовилось к возможным угрозам и способно защищать территорию всех своих членов. По его словам, нынешняя оценка безопасности Альянса не изменилась, несмотря на российское предупреждение относительно Калининграда.

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«Мы подготовились к этому, мы спланировали это и это касается всего НАТО. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО. Этой угрозы нет, и если что-нибудь произойдет, мы готовы этому противостоять», — сказал генсек.

Рютте отказался раскрывать содержание письма, которое Москва якобы направила НАТО, объяснив, что именно Россия должна решать, обнародовать ли его детали. В то же время, он подчеркнул, что Альянс уже ответил на российское предупреждение.

«Мы — оборонный альянс. Прекратите ядерные угрозы. Это совершенно некстати и не помогает. И, в частности, прекратите войну в Украине, которая является неспровоцированной агрессией против Украины», — заявил Рютте.

На вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия против стран Балтии или других государств НАТО он ответил: Нет, такой угрозы нет.

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«Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО. Я не воспринимаю это серьезно. Но, конечно, мы должны ответить и дать четко понять, что НАТО — это оборонный альянс», — сказал генсек.

По его словам, Москва посредством ядерных угроз и гибридных действий пытается разделить союзников и отвлечь их внимание от войны в Украине. Поэтому НАТО, заявил Рютте, должно сохранять спокойствие, усиливать свою оборону и продолжать поддерживать Киев.

«Он хочет, чтобы мы потеряли внимание, когда речь идет об Украине», — сказал Рютте.

Россия, НАТО и Калининград — последние новости

Ранее агентство Reuters сообщило, что НАТО получило от России дипломатическое предупреждение о возможности применения всего доступного арсенала, включая ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининград. В самом НАТО заявили, что никакие учения или меры Альянса не представляют угрозы для территории РФ.

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Накануне российские ядерные угрозы прозвучали еще после британской телепрограммы, где смоделировали вымышленный сценарий войны РФ с НАТО. В нем говорилось об ответных ударах по Мурманску и Калининграду, после чего Москва пригрозила ядерным оружием.

Теперь риторика Кремля вышла за пределы реакции телепрограммы. 30 сентября Москва направила НАТО дипломатическую ноту, в которой заявила о «высоких рисках» прямого вооруженного конфликта и пригрозила ядерным оружием в случае попытки изолировать Калининград. На этом фоне Кремль снова пригрозил ядерным оружием, а НАТО отвергло утверждение Москвы об угрозе со стороны Альянса.

Калининградская область — российский эксклав между Польшей и Литвой, которые являются членами НАТО. Из-за своего расположения и высокой милитаризации регион давно остается одним из наиболее чувствительных вопросов безопасности Балтийского региона.

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