Путин знал о мятеже Пригожина, но когда он начался, то был "парализован" — WP

По словам украинских и других европейских силовиков, когда началось восстание "вагнеровцев", Путин был "парализован".

Российский президент Владимир Путин через 2-3 дня знал, что основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин готовит возможный мятеж в РФ. Об этом его предупредили российские службы безопасности, но когда он начался, то глава Кремля был "парализован".

Об этом сообщает западная разведка, которыми поделился The Washington Post.

По словам украинских и других европейских силовиков, когда началось восстание "вагнеровцев", Путин был "парализован и не мог действовать решительно". Большую часть суток он не давал своим силовикам и спецслужбам никаких распоряжений, как поступить.

"Были приняты меры по усилению безопасности на нескольких стратегических объектах, в частности в Кремле, где была увеличена численность президентской охраны и роздана больше оружия, но в противном случае никаких действий не предпринималось", — заявили чиновники.

"У Путина было время, чтобы принять решение ликвидировать мятеж и арестовать организаторов. Затем, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях... Были абсолютный ужас и растерянность. Они долго не знали, как реагировать", – сказал один из чиновников европейской безопасности, говоривший на условиях анонимности.

"Этот рассказ о противостоянии, подтвержденный официальными лицами западных правительств, дает подробнейший взгляд на паралич и беспорядок внутри Кремля в первые часы серьезнейшего вызова 23-летнему президентству Путина. Похоже, это также разоблачает страх Путина прямо противостоять полководцу, получившему в течение десятилетия поддержку в российской системе безопасности", - пишут журналисты издания.

Как сообщали ранее в Институте изучения войны, Путин хочет сохранить ПИК "Вагнер", но без Пригожина.

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