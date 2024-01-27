Путин зря ждет возвращения Трампа в Белый дом — экс-генсек НАТО

Российский диктатор Путин просчитался, когда решил ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО и эксминистр обороны Британии Джордж Робертсон, сообщает ЕП.

Робертсон напомнил, что именно при президентстве Трампа была укреплена оборонная промышленность США, а также увеличены вклады в НАТО.

"Сейчас, при отсутствии реального прогресса (на поле боя. – Ред.) в России, Путину, похоже, остается лишь подождать до избрания Дональда Трампа, который, как он надеется, заключит какое-то грязное соглашение, чтобы положить конец войне. Но даже это стратегия, если ее можно так назвать, неправильна", – сказал Робертсон в Палате лордов.

Кроме того, Робертсон заявил, что члены Конгресса США от республиканцев были в Британии и они были очень заинтересованы в том, чтобы четко заявить, что эта стратегия ошибочна.

"Во время своего пребывания в должности вопреки своей риторике президент Трамп отправил ракеты в Польшу, увеличил финансирование НАТО и существенно усилил мощь собственных вооруженных сил. И поэтому это начинает выглядеть как очередной просчет Кремля", — пояснил Робертсон.

Напомним, ранее сообщалось, что Канцлер Германии Олаф Шольц тайно надеется на победу бывшего американского президента Дональда Трампа на состоявшихся в ноябре 2024 года выборах в США.

Кроме того, мы ранее информировали, что New York Times объяснили, почему ЕС опасается победы Трампа.

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