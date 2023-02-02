Путина будет ждать неприятный сюрприз до 24 февраля: президент Еврокомиссии заинтриговала заявлением

В ЕС уверяют, что "Путин заплатит за зверскую войну в Украине".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет принят к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину — до 24 февраля.

Об этом глава Еврокомиссии сказала во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в четверг, 2 февраля.

"Сейчас мы делаем все, чтобы заставить Путина заплатить за эту зверскую войну. Перед тем, как Россия начала эту войну, мы громко говорили о той цене, которую Россия вынуждена будет заплатить. И Россия заплатила. Наши санкции размывают российскую экономику. А энергетическая цена этого составляет 160 млн евро в день. Вместе с партнером по G7 мы добавим еще предельную цену на нефтепродукты. И к годовщине начала полномасштабного вторжения мы будем иметь 10-й пакет санкций", — сказала Урсула фон дер Ляен.

Лидеры ЕС в Киеве

Напомним, перед саммитом Украина-ЕС в Киев прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Политики подчеркивают свою поддержку Украины.

Добавим, что саммит Украина-ЕС запланирован на пятницу, 3 февраля. Первые межправительственные консультации между правительством Украины и Европейской комиссией проводятся 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает хорошие новости.

Саммит Украина-ЕС: о чем будут говорить европейские лидеры в Киеве

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