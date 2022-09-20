"Путина лишит власти ближайший соратник": Пионтковский назвал имя

Ближайший соратник президента России Владимира Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти.

Об этом российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал в эфире проекта FREEДОМ на Youtube-канале ТСН.

По его словам, инициативу Ковальчука нельзя назвать "свержением" - "это скорее даже протянутая рука помощи Путину".

Пионтковский подробно объяснил, кто такой Юрий Ковальчук:

"Это самый близкий к Путину человек, единственный человек, который обращается к Путину на "ты". Единственный человек, на которого Путин смотрит скорее снизу вверх. Это основной идеолог той ультрафашистской идеологии русского мира, победы в войне над Западом как реванша за поражение Советского Союза в Третьей мировой - Холодной войне. Идеолог разрушения украинского государства".

Как отметил политолог, Ковальчук "воспитывал Путина в ультрафашистских взглядах", поскольку он является идеологом "мобилизационной группы", действующей внутри администрации президента РФ в последние 10 лет.

"Но Ковальчук очень умный человек, он не из питерской подворотни, как Путин. Он в Советском Союзе был довольно успешным, доктором физмат наук. Потом ударился в бизнес, стал мультимиллиардером. Он основной менеджер всей финансовой империи Путина… Этот человек в окружении Путина - единственный, кто имеет яйца", - объяснил эксперт.

По словам Пионтковского, Ковальчук "понял, что война проиграна, нужно решать очень важную задачу для корпорации - как удержать власть и громадную собственность в проигравшей войну стране".

"Источники, которым доверяю, рассказывают, что он начал беседовать с нотаблями в окружении Путина и с самим Путиным о "мягком варианте". Путин объявляется больным и "временно" передает свои полномочия коллективному органу - совету безопасности. Эта "временность" смягчает шок, а коллективный орган - это разумная идея, потому что никто из них, в том числе Ковальчук, не хочет брать единоличную ответственность за капитуляцию, которую в той или иной форме придется Москве подписать", - рассказал он.

Также читайте Какие группы есть в окружении Путина и кто за что выступает: объяснение эксперта

Политолог добавил, что мягким отстранением Путина в Кремле решают две задачи:

"Им кажется, что они увеличивают свое поле маневра во внешней политике. Могут надеяться на более мягкие и не позорные условия окончания войны. В любом случае это будет капитуляция. А во-вторых, они решают важную внутриполитическую задачу. Когда страна терпит поражение, надо назвать кого-то виновным. Виновным будет назван Путин".

Напомним, ранее директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал, что окружение президента России Владимира Путина начинает "раскачивать лодку", чтобы заставить его избрать себе преемника и уйти в отставку.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко спрогнозировал, что окружение Путина в скором времени начнет вести за его спиной переговоры с Западом о капитуляции.

Читайте также: