Путина могут арестовать в еще одной стране: кто и для чего действительно присоединился к МКС

Министерство иностранных дел России назвало это "недружественным шагом".

В четверг, 1 февраля, по сообщениям официальных лиц, Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду (МКС), что стало шагом, который традиционный союзник Москва осудила как "недружественный".

Об этом сообщает AFP.

В марте суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с войной против Украины и предполагаемой незаконной депортацией детей в Россию.

Теперь Ереван обязан арестовать российского лидера, если он ступит на его территорию.

"Римский устав МКС официально вступил в силу для Армении 1 февраля", — сообщил AFP официальный представитель страны по международно-правовым вопросам Егише Киракосян.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в октябре назвал ратификацию Арменией Римского устава МКС "неправильным решением".

Министерство иностранных дел России назвало это "недружественным шагом".

Армения является домом для постоянной российской военной базы и частью возглавляемого Москвой военного альянса – Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), состоящего из нескольких бывших советских республик.

Западные страны приветствовали ратификацию, знаменующую расширение юрисдикции суда на территорию, долгое время считавшуюся российским задворком.

"Мир становится меньше для автократа в Кремле", — сказала глава ЕС Урсула фон дер Ляен, обращаясь к Путину после того, как Армения ратифицировала устав МКС в октябре.

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"Предотвратить военные преступления"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался успокоить опасения Кремля, заявив, что это решение не направлено против России.

"Присоединение к МКС дает Армении серьезные инструменты для предотвращения военных преступлений и преступлений против человечности на ее территории", — сказал Киракосян.

"Прежде всего, это касается Азербайджана ", заклятого соседа Еревана, с которым он вел две войны за спорный регион Нагорного Карабаха.

Но шаг Армении проиллюстрировал пропасть между Москвой и Ереваном, который разозлился на Кремль из-за его бездействия относительно длительной конфронтации Армении с Азербайджаном.

В сентябре азербайджанские войска прошли через Карабах, где развернуты русские миротворцы, и обеспечили капитуляцию армянских сепаратистских сил, контролировавших горный регион в течение десятилетий.

Армения надеялась, что, присоединившись к МКС, сделав такой чувствительный для России шаг, она сможет получить гарантии безопасности от Запада, — сказал AFP независимый аналитик Виген Акопян. — Но, судя по всему, она усугубила свои отношения с Россией, не получив реальных гарантий безопасности от Запада”.

Армения подписала Римский устав в 1999 году, но не ратифицировала его, ссылаясь на противоречие с конституцией страны.

В марте прошлого года Конституционный суд заявил, что эти препятствия были устранены после принятия Арменией новой конституции в 2015 году.

В ноябре прошлого года Ереван официально сдал на хранение свою ратификационную грамоту Римского устава.

Напомним, в декабре Армения отказалась принять участие во встрече ОДКБ в Москве.

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