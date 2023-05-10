Путина на параде окружили фейковыми ветеранами войны – они ни дня не были на фронте (фото)

Ни один из ветеранов, которыми окружили кремлевского диктатора, не воевал против нацистских войск во Второй мировой войне.

Президент России Владимир Путин 9 мая на параде в Москве сидел рядом с двумя ветеранами НКВД и КГБ, ни дня не воевавшими против нацистских войск во Второй мировой войне.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Агентство".

По данным СМИ, справа от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин (на фото в кепке). В 1942 году он записался в армию добровольцем, но на фронт так и не попал. После окончания школы снайперов, в 1944 году, его, в составе НКВД, отправили во Львовскую область "выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории западной Украины". То есть он был в составе подразделений, действовавших против ОУН-УПА.

Путина на параде окружили фейковыми ветеранами войны. Фото: "Агентство".

"Мы мало знали о бандеровцах в то время. Они учинили охоту: в течение двух дней расстреляли более 5000 человек, почувствовали себя хозяевами во Львове, на Украине. Мы зачищали весь регион от националистов, ловили в лесах, заброшенных хуторах", — вспоминал Двойкин.

Слева от Путина сидел Геннадий Зайцев, родившийся в 1934 году. К моменту начала боевых действий ему было всего пять лет, а к моменту окончания – 11 лет. Зайцева призвали на военную службу только в 1953 году. После окончания срочной службы он остался в армии, а в 1959 году начал служить в КГБ.

В 1968 году Зайцев участвовал в оккупации советскими войсками Чехословакии. Он руководил группой 7-го Управления КГБ СССР в операции, захватившей здание МВД в Праге. В 70-х Зайцев возглавил созданную Юрием Андроповым антитеррористическую группу "Альфа".

Напомним, по Красной площади в Москве во время парада проехался танк, произведенный в Украине.

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