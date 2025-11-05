Путина с его ядерными угрозами высмеяли в НАТО — что известно

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался с иронией по поводу заявлений Путина / © ТСН

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался с иронией по поводу заявлений российского главы Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия. По словам Рютте, он уже давно не уделяет внимания таким угрозам.

Об этом сообщает Digi24.

Во время встречи с румынским президентом Никушором Даном журналисты спросили, собирается ли НАТО реагировать на решение России созвать совет безопасности и на заявления Путина о «возобновлении ядерных испытаний». В ответ Рютте откровенно пошутил над российским диктатором.

Реклама

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые инициирует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — сказал генсек НАТО с легкой иронией.

Это заявление еще раз подчеркивает, что на Западе угрозы Москвы воспринимают с большой скептичностью и стремятся не придавать им чрезмерного значения.

Напомним, что российский президент Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и сообщил о ее развертывании.

Согласен кремлевский глава также заявил об испытаниях ядерной торпеды «Посейдон», которая, по его словам, не имеет аналогов в мире по скорости и глубине хода.

Реклама

Испытания двух мощных носителей ядерного оружия — крылатой ракеты «Буревестник» и подводного БПЛА «Посейдон» — аналитики считают четким сигналом России США. Демонстрацией своего ядерного арсенала Кремль пытается заставить Вашингтон сесть за стол переговоров и принять более широкие условия РФ, выходящие за пределы войны в Украине.