Путина напугали дроны: возле Кремля появилась военная техника (видео)

Военный пост возле Кремля / © скриншот с видео

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В четверг, 22 мая, возле московского Кремля выставили усиленные посты с военной техникой.

На опубликованном в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ видео видно, что резиденцию российского президента Владимира Путина охраняют вооруженные солдаты на машинах с системами радиоэлектронной борьбы.

Машины с РЭБ разместили на мостах через Москву-реку.

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Мобильный интернет в этом районе Москвы отключили.

Вероятной причиной таких усиленных мер безопасности называют атаки украинских дронов, которые долетают до столицы России.

Дата публикации 16:14, 22.05.25 Количество просмотров 19 У московского Кремля выставили усиленные посты с военной техникой

ВСУ возобновили атаки на Москву в ночь на 21 мая — после отказа президента Владимира Путина от прекращения огня.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки над столичным регионом был сбит 61 беспилотник.

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Атаки спровоцировали коллапс в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. По данным транспортной прокуратуры, в связи с ограничениями из-за плана «Ковер» задерживаются более 160 рейсов.

В четверг, 22 мая, аэропорт Домодедово с 14:00 снова перестал принимать и отправлять самолеты.

Напомним, 22 мая беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий заводв России. Регион уже более суток подвергается налету дронов.