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Путина напугали дроны: возле Кремля появилась военная техника (видео)
Резиденцию российского президента охраняют вооруженные солдаты на машинах с системами РЭБ.
В четверг, 22 мая, возле московского Кремля выставили усиленные посты с военной техникой.
На опубликованном в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ видео видно, что резиденцию российского президента Владимира Путина охраняют вооруженные солдаты на машинах с системами радиоэлектронной борьбы.
Машины с РЭБ разместили на мостах через Москву-реку.
Мобильный интернет в этом районе Москвы отключили.
Вероятной причиной таких усиленных мер безопасности называют атаки украинских дронов, которые долетают до столицы России.
ВСУ возобновили атаки на Москву в ночь на 21 мая — после отказа президента Владимира Путина от прекращения огня.
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки над столичным регионом был сбит 61 беспилотник.
Атаки спровоцировали коллапс в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. По данным транспортной прокуратуры, в связи с ограничениями из-за плана «Ковер» задерживаются более 160 рейсов.
В четверг, 22 мая, аэропорт Домодедово с 14:00 снова перестал принимать и отправлять самолеты.
Напомним, 22 мая беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий заводв России. Регион уже более суток подвергается налету дронов.