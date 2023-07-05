Путин сбежал из Москвы во время мятежа Пригожина – Newsweek

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский рассказал, что президент России Владимир Путин сбежал из Москвы во время мятежа 24 июня ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина.

Об этом пишет Newsweek.

По словам Ходорковского, он узнал от одного из своих источников, что Путин покинул Москву самолетом во время так называемого восстания Евгения Пригожина 24 июня и, скорее всего, отправился в свою резиденцию на Валдае, расположенную между Тверской и Новгородской областями РФ.

"Мы следили за Путиным в тот момент. И, похоже, он действительно покинул Москву и, скорее всего, уехал на Валдай в свою резиденцию", — сказал Ходорковский Newsweek из Лондона, где он сейчас живет.

По данным системы отслеживания воздушных судов, 24 июня самолет российского президента не находился в Москве.

Ранее независимое медиа РФ "Агентство" писало, что в январе ЗРК "Панцирь-С1" разместили вблизи резиденции Путина на Валдае после атак беспилотников на территории России.

В марте 2023 года новостной сайт РФ "Медуза" сообщал, что часть Валдайского национального парка была закрыта для посетителей после того, как расследование показало, что Путин владеет имуществом в этом районе.

Самолет, которым пользуется Путин, вылетел из Москвы 24 июня и направился на северо-запад России, сказал Ходорковский со ссылкой на свой источник, добавив, что самолет исчез из системы отслеживания полетов "где-то в районе Валдая". По его словам, его известили о движении самолета в 13:00 по Московскому времени.

Сайт Current Time со ссылкой на данные Flightradar24 сообщил, что президентский самолет Путина вылетел из Москвы во время восстания Пригожина и направился к авиабазе Хотилово – ближайшему аэродрому к резиденции на Валдае.

Другие самолеты летного спецподразделения "Россия", используемые для перевозки высокопоставленных российских чиновников или военнослужащих, также поднялись в воздух из Москвы, один приземлился в Санкт-Петербурге.

"Руководители разных ведомств, действительно, много их тоже уехало из Москвы", — сказал Ходорковский.

"Именно поэтому я тогда считал, что у оппозиции есть шанс. Но... мятеж Пригожина очень быстро закончился ничем", — отметил оппозиционер.

В статье для The New York Times 30 июня российский журналист Михаил Зыгар также заявил, что Путина не было в Москве в день мятежа. По данным журналиста, президент России провел день на яхте своего соратника и бизнесмена Юрия Ковальчука в Санкт-Петербурге, глядя на шоу фестиваля "Красные паруса".

Бунт Пригожина

Евгений Пригожин 23 июня заявил об ударе регулярной армией РФ по тыловым лагерям "Вагнера" в Ростове-на-Дону. После этого Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня захватили военные штабы в двух регионах РФ и объявили о "походе на Москву" ради "восстановления справедливости".

Однако уже вечером 24 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что договорился с Пригожиным о прекращении бунта. Последний сказал, что наемники остановились в 200 км от Москвы и разворачивают свои колонны назад, чтобы вроде бы не проливать кровь ни одной из сторон.

Устроить "поход на Москву" владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина мог вдохновить российский "военкор" Семен Пегов.

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