"Путина не стоит недооценивать": спецслужбы США рассказали о вероятности вторжения российских военных в Украину

Глава ЦРУ предполагает, что "удачным" моментом для Путина двигаться на Украину будет зимний период.
Американские спецслужбы заявили, что пока однозначного подтверждения планов Путина вторгнуться в Украину нет. Однако в ЦРУ отмечают, что не следует недооценивать Президента России, ведь он может действовать очень радикально.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Глава ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что разведывательные службы США не пришли к однозначному выводу, что президент России Владимир Путин вторгнется в Украину.
Несмотря на это, спецслужбы отмечают, что Россия собрала мощные военные силы, которые "могут действовать очень масштабно". В ЦРУ убеждены, что наиболее "удачным" моментом для вторжения РФ будет именно зимний период.
Бернс отмечает, что путин может действовать очень неожиданно и радикально, поэтому недооценивать его не стоит.
"Я бы никогда не стал недооценивать склонность президента Путина к риску в отношении Украины", — сказал глава ЦРУ.
Бернс подчеркнул, что на действия России в отношении Украины важно ответить сильным сдерживанием и предоставить поле для дипломатии.
Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает наращивать военный потенциал Кремля на границе с Украиной.
В результате таких действий американский президент Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин договорились о разговоре сегодня 7 декабря, режиме видеоконференции. Разговор запланирован на 17:00 по киевскому времени.
После этого Байден проведет с президентом Украины Владимиром Зеленским беседу по итогам видеозвонка с Путиным.