"Путина не стоит недооценивать": спецслужбы США рассказали о вероятности вторжения российских военных в Украину

"Путина не стоит недооценивать": спецслужбы США рассказали о вероятности вторжения российских военных в Украину

Глава ЦРУ предполагает, что "удачным" моментом для Путина двигаться на Украину будет зимний период.

Американские спецслужбы заявили, что пока однозначного подтверждения планов Путина вторгнуться в Украину нет. Однако в ЦРУ отмечают, что не следует недооценивать Президента России, ведь он может действовать очень радикально.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Глава ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что разведывательные службы США не пришли к однозначному выводу, что президент России Владимир Путин вторгнется в Украину.

Несмотря на это, спецслужбы отмечают, что Россия собрала мощные военные силы, которые "могут действовать очень масштабно". В ЦРУ убеждены, что наиболее "удачным" моментом для вторжения РФ будет именно зимний период.

Бернс отмечает, что путин может действовать очень неожиданно и радикально, поэтому недооценивать его не стоит.

"Я бы никогда не стал недооценивать склонность президента Путина к риску в отношении Украины", — сказал глава ЦРУ.

Бернс подчеркнул, что на действия России в отношении Украины важно ответить сильным сдерживанием и предоставить поле для дипломатии.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает наращивать военный потенциал Кремля на границе с Украиной.

В результате таких действий американский президент Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин договорились о разговоре сегодня 7 декабря, режиме видеоконференции. Разговор запланирован на 17:00 по киевскому времени.

После этого Байден проведет с президентом Украины Владимиром Зеленским беседу по итогам видеозвонка с Путиным.

Байден и Путин встретятся на видеоконференции – разговор пройдет в закрытом режиме | Новости мира

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