"Путина нигде не было": стало известно, как Кремль уговаривал Пригожина не идти на Москву

По итогам мятежа могут быть кадровые изменения в руководстве министерства обороны.

Вечером 24 июня руководитель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники, остановившиеся в паре сотен километров от Москвы, "разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря согласно плану".

Об этом пишет "Meduza".

Причину своего решения Пригожин объяснил так: "Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться".

Несмотря на это, за сутки мятежа погибли 13 российских летчиков.

"Кроме того, еще накануне Пригожин обвинил руководство Министерства обороны РФ в обстреле наемников и заявил, что ПИК разберется с "мерзотами", которые "уничтожают российских солдат". В первую очередь — с министром обороны Сергеем Шойгу, которого Пригожин назвал "бабой" и "животным" ", – говорится в сообщении.

Как передает издание, прежде чем Пригожин свернул свое восстание, неожиданно выяснилось, что переговоры с ним вел Александр Лукашенко — и якобы Пригожин именно от него принял предложение остановить колонны наемников. Вскоре версию Минска подтвердил представитель российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Пригожин "уйдет в Беларусь" — а уголовное дело о мятеже, возбужденном против него, прекратят. Чем именно Пригожин будет заниматься в Беларуси, неизвестно.

"Власти РФ вели переговоры с Пригожиным с вечера 23 июня, когда тот объявил о начале своего «марша справедливости. С ним пыталось общаться военное руководство, сотрудники администрации президента, руководство Росгвардии и близкие к нему чиновники. Но сами его действия были такими, что не очень понятно, о чем вообще говорить", — пишет издание.

По оценке собеседников "Медузы", близких к Кремлю и правительству РФ, скорее всего, Пригожин понял, что "превысил меру", а "перспективы движения его колонн туманны". К тому моменту наемники находились уже не так далеко от реки Оки – именно там русская армия и Росгвардия решили построить первую линию обороны от вагнеровцев.

"Увидев настроение Пригожина, Кремль якобы решил не идти на кровавое столкновение. По их утверждению, финальными переговорами занималась большая группа чиновников, в которую среди прочих входили глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и посол России в Беларуси Борис Грызлов. ", — утверждают собеседники "Медузы".

Фронтменом этой группы выступил Александр Лукашенко. По словам источника, близкого к Кремлю, Пригожин настаивал, чтобы в переговорах принимали участие первые лица; учитывая нежелание Путина контактировать с учредителем ПИК, у переговорщиков оказалось не так много вариантов.

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"Пригожину нужен был достойный финал, чтобы выйти из игры [сохранив лицо]. Таков Лукашенко. Он любит пиар и понимает выгоду, поэтому и согласился", — утверждает собеседник "Медузы".

По его мнению, "выгода" для Лукашенко очевидна: публично именно он стал человеком, который "спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум от большой крови".

Источники "Медузы", близкие Кремлю и правительству РФ, сходятся во мнении, что по итогам своего радикального выступления Пригожин проиграл: "Он вытеснен из России. Президент такого не прощает". По их словам, стороны еще "будут обсуждать" подробности соглашения о новом положении Пригожина, но "прежнего влияния и ресурсов у него не будет".

В то же время, собеседник, близкий к Кремлю, не исключил, что по итогам мятежа могут быть кадровые изменения в руководстве министерства обороны: «Но не по требованию Пригожина, а из-за самоустранения министерства обороны".

Добавим, в воскресенье, 25 июня, в итоговых недельных выпусках новых известных российских пропагандистов бросились защищать Путина, мол "глубинный народ" пригожинский мятеж не поддержал.

Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин прекратил свой бунт в России, потому что у него "сдали нервы", и восстание не вызвало ожидаемой поддержки.

В ответ спикер президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль помилует участников мятежа, и они вернутся в полевые лагеря. Он также убеждал, что в РФ закроют начатые против Пригожина дела, однако он переедет в Беларусь.

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