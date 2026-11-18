Владимир Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

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Президента России Владимира Путина фактически отодвинули на второй план во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. При этом российский диктатор выглядел растерянным и заметно нервничал, к тому же у него была заметная припухлость на щеке.

Как пишет The Moscow Times, во время подготовки к совместной фотосессии участников саммита Путин оказался совсем не рядом с главными мировыми лидерами.

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После того как российский диктатор и Дональд Трамп пожали друг другу руки, Си Цзиньпин лично указал президенту РФ место для группового снимка.

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В результате Путин оказался между супругой китайского лидера и президентом Вьетнама То Ламом. Сам Си Цзиньпин позировал рядом с Трампом, который остался в центре внимания.

© Associated Press

Канал NEXTA Live обратил внимание на поведение российского президента во время этой церемонии. По наблюдениям обозревателей, Путин явно нервничал и был недоволен тем, что его поставили на расстоянии от лидеров США и Китая.

На опубликованном снимке российский диктатор смотрит в сторону, сжав губы, и выглядит растерянным. Пользователи соцсетей также начали шутить по поводу выбранного для него места, отмечая, что человека, стоящего на краю общей фотографии, проще всего вырезать при редактировании снимка.

Такое расположение Путина обозреватели расценили как демонстративное унижение российского лидера, особенно с учетом его стремления позиционировать себя наравне с президентами США и Китая.

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Помимо поведения российского президента, пользователи сети обратили внимание на заметную припухлость в области его щеки. На крупном плане сбоку от рта Путина видна выпуклость, которая стала предметом обсуждения в соцсетях.

© телеграм-канал NEXTA Live

В ответ на публикацию NEXTA Live пользователи начали выдвигать различные насмешливые предположения относительно её происхождения, в частности, шутили о неудачном ботоксе и даже о синяках после общения с Си Цзиньпином.

Неловкий инцидент с фотосъемкой стал очередным поводом для разговоров о разнице в отношении Пекина к американскому и российскому президентам во время их визита в Китай.

В частности, 18 ноября Си Цзиньпин лично встретил Дональда Трампа у трапа самолета в Шэньчжэне. Лидеры обнялись, прослушали государственные гимны и вместе прошли по красной дорожке к кортежу.

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В свою очередь, Владимира Путина, который прилетел в Китай накануне, встречал Цай Ци — член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, занимающий пятое место в иерархии высших китайских должностных лиц.

Напомним, президенты США, России и Китая — Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин — проведут 19 ноября трехстороннюю встречу в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. На данный момент известно, что Путин 18 ноября уже провел переговоры с Си. Лидеры этих и других государств сфотографировались вместе на церемонии открытия саммита АТЭС.

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